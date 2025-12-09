У Тернополі розпочали демонтаж багатоквартирного будинку на вул. Василя Стуса, у який 19 листопада влучила російська ракета. Навколо будівлі встановлено огорожу, розбір конструкцій здійснюють фахівці зі спецтехнікою.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Будівлю визнано непридатною для відновлення. Відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом Тернопільської міської ради на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області від 28.11.2025 №7. Документ підтверджує наявність критичних пошкоджень несучих конструкцій, що робить експлуатацію будинку неможливою.

Прийняті рішення відкривають можливість пришвидшеного отримання грошової компенсації для мешканців зруйнованого будинку в межах державної програми «єВідновлення». Отримані кошти можна буде використати для придбання нового житла, повідомили у міськраді.

Як подати заяву на компенсацію

Мешканцям будинку на вул. Василя Стуса, 8, які ще не подали документи, рекомендуємо звернутися за державною компенсацією. Це можна зробити:

через застосунок «Дія»;

у ЦНАП м. Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);

у будь-якого нотаріуса.

За додатковими консультаціями працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.

Детальну інформацію про те, як правильно подати заяву на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, можна переглянути тут.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб.

Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими.

Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них — 8 дітей.

Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.

Слідчі дії тривають.

