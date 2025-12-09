Прокурори Кременецької окружної прокуратури звернулися до суду в інтересах держави в особі Кременецької міської ради до забудовника про стягнення 434 тисяч грнивень безпідставно збережених коштів пайової участі, 3% річних та інфляційних витрат за несвоєчасне виконання зобов’язання.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

З’ясовано, що упродовж 2019–2022 років місцевий житель збудував та ввів у експлуатацію у місті Кременці багатоквартирний житловий будинок, не сплативши до органу місцевого самоврядування кошти пайової участі. Йдеться про 434 тисячі гривень, які мали б піти на розвиток інфраструктури територіальної громади. З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету прокурори подали позов до суду.

Рішенням Кременецького районного суду позов задоволено.

Подобається це: Подобається Завантаження…