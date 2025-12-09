Олег Божок із села Лосяч Скала-Подільської громади захищав Україну ще в АТО. Коли почалася велика війна, Олег одразу приєднався до своїх побратимів. Та у серпні минулого року зв’язок з Героєм обірвався. Олег загинув на російській курщині. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Знову невтішні новини продовжують надходити до Борщівського краю. 12 серпня 2024 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, в районі н.п. Сверликово Курської області, загинув солдат БОЖОК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, 1981 року народження, житель с. Лосяч Скала-Подільської територіальної громади.

Учасник АТО, він з перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до своїх побратимів, та на жаль перемогу зустріне з небесним військом. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Олега стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі», – повідомили у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.

Подобається це: Подобається Завантаження…