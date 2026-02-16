Підробила довідку про інвалідність для звільнення чоловіка від військової служби: слідчі поліції оголосили підозру жительці Тернополя

29-річна жителька Тернополя вирішила «придбати» довідку про встановлення їй ІІ групи інвалідності з метою незаконного звільнення її чоловіка від військової служби.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У месенджері Telegram вона знайшла чоловіка, який погодився «виготовити» документ медико-соціальної експертної комісії. Жінка надала копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. Послуга вартувала близько 2 тисяч доларів.

Надалі її чоловік використав цей документ як підставу для звільнення з військової частини.

Як з’ясували правоохоронці, довідка про інвалідність була підробленою, медико-соціальна експертна комісія її не видавала.

Слідчі поліції оголосили жінці підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до виготовлення підроблених документів, для притягнення її до кримінальної відповідальності.