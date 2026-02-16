На Тернопільщині жінка купила неіснуючі інвертори за 70 тисяч гривень
Від шахраїв постраждала жителька одного з сіл Великоберезовицької територіальної громади 1984 року народження.
Жінка втратила гроші під час спроби придбати інвертори через популярний онлайн-майданчик. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів заявниці, вона знайшла оголошення про продаж інверторів та зв’язалася з продавцем.
Під приводом необхідності повної передоплати товару невідома особа переконала її перерахувати кошти в сумі 70 000 гривень на шахрайський банківський рахунок.
Після здійснення переказу зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар заявниця так і не отримала.
За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та вживають заходів для притягнення його до відповідальності.
Інвертори та інше енергетичне обладнання залишаються затребуваним товаром, чим користуються аферисти, кажуть у поліції. Щоб уникнути втрати коштів:
- не здійснюйте повну передоплату незнайомим продавцям;
- перевіряйте профіль користувача, дату створення облікового запису та відгуки;
- користуйтеся офіційними сервісами безпечної оплати;
- уникайте переказів на карткові рахунки фізичних осіб без укладення договору чи підтвердження продавця.
Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102 або до найближчого відділення.
Своєчасне повідомлення підвищує шанси встановити зловмисників і повернути кошти.