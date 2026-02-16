Від шахраїв постраждала жителька одного з сіл Великоберезовицької територіальної громади 1984 року народження.

Жінка втратила гроші під час спроби придбати інвертори через популярний онлайн-майданчик. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Зі слів заявниці, вона знайшла оголошення про продаж інверторів та зв’язалася з продавцем.

Під приводом необхідності повної передоплати товару невідома особа переконала її перерахувати кошти в сумі 70 000 гривень на шахрайський банківський рахунок.

Після здійснення переказу зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар заявниця так і не отримала.

За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та вживають заходів для притягнення його до відповідальності.

Інвертори та інше енергетичне обладнання залишаються затребуваним товаром, чим користуються аферисти, кажуть у поліції. Щоб уникнути втрати коштів:

не здійснюйте повну передоплату незнайомим продавцям;

перевіряйте профіль користувача, дату створення облікового запису та відгуки;

користуйтеся офіційними сервісами безпечної оплати;

уникайте переказів на карткові рахунки фізичних осіб без укладення договору чи підтвердження продавця.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102 або до найближчого відділення.

Своєчасне повідомлення підвищує шанси встановити зловмисників і повернути кошти.