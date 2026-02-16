На Тернопільщині оголосили підозру 44-річній жительці Тернопільського району. Їй інкримінують отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовцем, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювана пообіцяла знайомій «допомогу» в отриманні водійського посвідчення. Вона запевняла, що має вплив на службових осіб територіального сервісного центру МВС і може гарантувати позитивну оцінку за іспит з водіння. Свої послуги жінка оцінила у 500 доларів США. Майбутня водійка не змогла скласти іспит з першого разу і погодилася на пропозицію вирішити питання за гроші.

Правоохоронці затримали жінку в Тернополі (в порядку ст. 208 КПК України) під час отримання коштів за складення іспиту. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.