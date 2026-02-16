У межах переддипломної практики на базі навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ студентка Анна Наклюцька провела тренінг на тему «Згуртованість та ефективна комунікація в освітньому процесі: ненасильницьке спілкування та вирішення конфліктів».

Метою заходу стало формування практичних навичок конструктивної взаємодії, розвиток культури професійного діалогу та опанування інструментів ненасильницької комунікації в освітньому середовищі.

Учасники ознайомилися з теоретичними засадами ефективного спілкування, проаналізували типові конфліктні ситуації, що виникають у закладах освіти, та розглянули дієві способи їх конструктивного вирішення. Тренінг мав інтерактивний формат: виконання практичних вправ, робота в малих групах і обговорення реальних кейсів сприяли активному залученню учасників і закріпленню набутих навичок.

Подібні ініціативи є важливими для формування культури взаєморозуміння, розвитку емоційного інтелекту та підвищення ефективності комунікації в освітньому середовищі. Центр резильєнтності послідовно підтримує ініціативність здобувачів освіти та створює умови для їхнього професійного зростання, сприяючи підготовці компетентних і відповідальних фахівців.