22 січня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19 градусів морозу, вдень 3-8 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-18 градусів морозу, вдень 6-8 градусів морозу.