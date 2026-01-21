Вдруге за цей тиждень Підгороднянська громада зустрічатиме загиблого Героя. Додому, у рідну Драганівку, повертається на щиті Ігор Цимбала. Із вересня минулого року захисника вважали зниклим безвісти. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Уже вдруге за цей тиждень громада зустрічатиме загиблого Героя – додому, у рідну Драганівку на щиті повертається Цимбала Ігор Володимирович, 01.09.1985 року народження, який з 22 вересня 2025 року вважався безвісти зниклим.

Траурний кортеж із тілом полеглого прибуде завтра, 22 січня. Виїзд із Тернополя в 11:00, прибуття в громаду очікуємо об 11:15. Живий коридор вшанування Героя починаємо формувати від нижньої зупинки в селі Підгороднє, відтак через Почапинці до церкви Св. Онуфрія. Звідти траурний кортеж вирушить на Драганівку. На в’їзді в село (біля знаку) буде сформовано колону, яка супроводжуватиме воїна додому на вулицю Підлісну. Дорогою зупиняємося біля костелу Матері Божої Сніжної та церкви Пресвятої Трійці.

Просимо мешканців громади віддати шану нашому захиснику.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника Ігоря Цимбали», – написали у Підгороднянській громаді.