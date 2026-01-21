На Чортківщині рятувальники загасили дві пожежі та врятували від вогню кілька будівель
Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували 2 пожежі та врятували від вогню 5 будівель, повідомили в обласній ДСНС.
У селі Олексинці Більче-Золотецької громади вогнеборці ліквідували пожежу в приватному житловому будинку. Вогонь пошкодив речі та вікно на невеликій площі, проте завдяки оперативним діям надзвичайників житло вдалося врятувати.
У селищі Товсте виникла масштабна пожежа господарської будівлі площею 120 м кв. Вогонь знищив покрівлю та майно, але рятувальники, залучивши додаткову техніку, не допустили перекидання полум’я на 4 розташовані поруч будівлі.
Причини виникнення пожеж і розміри завданих збитків встановлюються.