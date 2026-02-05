Знову втрата, знову біль… Війна обірвала життя ще одного Героя. Відійшов у Вічність Ігор Ковбас, житель села Вербка Коропецької громади. У захисника залишились дружина Оксана, сини Володимир та Ростислав, матір Марія, сестра Галина, брат Михайло. Світла та вічна пам’ять українському Воїну!

«І знову непоправні втрати…

Передчасно відійшов у вічність військовослужбовець, головний сержант 105-ї окремої бригади територіальної оборони – КОВБАС Ігор Володимирович, (31.01.1973 – 02.02.2026), мешканець села Вербка.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Оксані, синам Володимир та Ростиславу, матері Марії, сестрі Галині та брату Михайлу рідним та близьким, друзям, побратимам.

Слава Герою України!

Світла та вічна пам’ять!» – написали у селищнвй раді.

У Коропецькій територіальній громаді 4-8 лютого 2026 року оголошено Дні жалоби, відповідно до розпорядження селищної ради.