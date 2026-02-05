Чортківській ДЮСШ – 60: школа відзначає дату низкою турнірів
Цього року Чортківська дитячо-юнацька спортивна школа відзначає 60-ліття від дня створення. З цієї нагоди проведуть низку турнірів із різних видів спорту: волейболу, футболу, баскетболу, тенісу, вільної боротьби, фрі-файту та паверліфтингу.
Першим стартував турнір із волейболу серед дівчат 2011-2014 років народження. Участь у змаганнях взяли команди із спортивних шкіл Гусятина. Хоросткова та Чорткова.
За підсумками турніру місця розподілилися наступним чином:
1 місце – Чортків;
2 місце – Хоростків;
3 місце – Гусятин.
Усіх учасниць нагородили грамотами та медалями, повідомили в міській раді.