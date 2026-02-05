До поліції звернулася жителька Тернопільського району з повідомленням про крадіжку з її квартири.

Зі слів потерпілої, вона здавала житло в оренду. Коли жінка прийшла перевірити квартиру, то виявила відсутність побутової техніки. Квартирант на телефонні дзвінки не відповідав.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до скоєння крадіжки. Ним виявився 22-річний житель Чортківського району. Фігурант раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців.

Поліцейські перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.