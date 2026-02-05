Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує на благодійний концерт «Вечір світових хітів».

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

У суботу, 7 лютого 2026 року, в Українському Домі відбудеться благодійний концерт «Вечір світових хітів» у виконанні Муніципального Галицького камерного оркестру.

У програмі концерту – інструментальні версії відомих композицій сучасних виконавців і гуртів. Слухачі зможуть насолодитися мелодіями хітів «Aerosmith», «Imagine Dragons», «Coldplay», а також популярними піснями з репертуару Стінга, Адель, Біллі Айліш, Еда Ширана та інших світових зірок.

Захід має благодійну мету – підтримку Збройних Сил України, зокрема підрозділів, у яких служать тернополяни. Початок концерту о 17:00 год. Вхід вільний.

Подія відбувається за сприяння Тернопільської міської ради.