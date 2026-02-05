Поліцейські затримали жителя Скориківської громади за підозрою в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження знайомому.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До поліцейських у Підволочиську надійшла інформація від медиків про те, що до них із проникаючим ножовим пораненням звернувся 51-річний житель Скориківської громади.

Тілесне ушкодження потерпілому завдав 50-річний знайомий. За попередніми даними, чоловіки разом розпивали спиртні напої. Під час сварки зловмисник взяв ніж та наніс потерпілому удару в спину.

Оперативники карного розшуку поліції встановили місцеперебування фігуранта. Як зясувалося, він раніше був судимий за насильницькі злочини.

Слідчі поліції затримали його відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ – ніж – вилучено. Причини конфлікту наразі з’ясовують правоохоронці.

Потерпілий перебуває у лікарні.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.