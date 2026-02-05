Західноукраїнський національний університет відвідала делегація з міста Елк, до складу якої увійшли: мер міста Елк Томаш Андрукевіч, секретар міста Елк, директор філії в Елку Університету Вармінсько-Мазурського в Ольштині – доктор Марчін Раджівовіч, директор грантового офісу «ҐРАНТ АВ» Анджей Задрожни.

Гості мали на меті ознайомитися з рішеннями, процедурами та заходами, впровадженими органами влади міста Тернополя у зв’язку з триваючою війною в Україні, а також вивчити досвід університету щодо функціонування в умовах кризових загроз.

Польські колеги поспілкувалися з проректором з науково-педагогічної роботи Уляною Коруц, проректором з наукової роботи Миколою Диваком, проректором з науково-педагогічної роботи Віктором Островерховим, в. о. декана юридичного факультету Валентиною Сломою, заступником декана юридичного факультету Іриною Юркевич, директором Міжнародного центру культури та розвитку Ольгою Царик, координатором Школи польського та європейського права, завідувачем кафедри міжнародного та європейського права Людмилою Саванець.

У ході діалогу науковці ЗУНУ поділилися досвідом щодо організаційних та інфраструктурних рішень, які були реалізовані в університеті, створення безпекових умов для студентів і працівників університету, а також практичним досвідом надання психологічної допомоги населенню, військовослужбовцям та членам їхніх родин.

Адміністрація університету наголосила, що сьогодні надзвичайно важливо створити безпекові умови для навчання та праці колективу університету, подбати про психологічну підтримку та забезпечити університет усім необхідним для безбар’єрності, адже війна – це щоденна реальність України.

Колеги мали можливість побувати на юридичному факультеті ЗУНУ й ознайомитися з інфраструктурою, а також досвідом навчання та роботи в умовах війни.