Знову втрата: перестало битися серце захисника з Тернополя Олександра Орлова
Жорстока війна забрала ще одне життя. У Кіровоградській області перестало битися серце тернополянина Олександра Орлова. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Навіки залишився в строю захисників України військовослужбовець Орлов Олександр Сергійович. Воїн помер 4 лютого у Кіровоградській області.
Щиро співчуваємо рідним, друзям.
Нехай Господь дає сили пережити це горе.
Вічна пам’ять», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.