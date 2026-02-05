Інцидент стався у четвер, 5 лютого, близько 16 години в Бережанах, повідомили в обласній поліції.



Льодяна брила з даху будівлі супермаркету впала на ногу 8-річного хлопчика. Внаслідок цього дитина впала на лід і вдарилася головою. Його негайно доправили до лікарні. За попередніми даними, у дитини перелом ноги та струс мозку.



Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та притягнення винних осіб до відповідальності.

Continue Reading