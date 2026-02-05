Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідовували пожежі в житловому секторі та господарських будівлях.

Так, у селі Шибалин Бережанської громади під час пожежі житлового будинку травмувалася 72-річна жінка. Потерпілу госпіталізували до лікарні. До прибуття підрозділу ДСНС жінку врятував сусід, що проживає неподалік. Завдяки діям рятувальників збережено житлову будівлю.

А в селі Сільце Підгаєцької громади вогнем знищено господарську споруду. Завдяки оперативним діям рятувальників врятовано чотири будівлі.

Причини виникнення пожеж та розмір завданих збитків встановлюються, повідомили в обласній ДСНС.