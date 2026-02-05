За перший місяць 2026 року в пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні на світ з’явилося 25 немовлят.

Серед новонароджених – 13 хлопчиків та 12 дівчаток.

До слова, першою дитиною, яка народилася у 2026 році в пологовому відділенні Чортківської центральної міськлікарні, стала дівчинка. Вона з’явилася на світ 2 січня з вагою 3545 г та зростом 53 см. Батьки новонародженої – із села Констанція Борщівської громади.

Щиро вітаємо щасливих батьків з поповненням у родинах! Бажаємо всім діткам зростати здоровими, життєрадісними та щасливими під мирним українським небом.