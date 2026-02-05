До Тернопільського районного управління поліції надійшла заява про шахрайство, пов’язане з продажем товару через інтернет-платформу.



Як повідомила заявниця, 1985 року народження, жителька міста Тернопіль, що вона розмістила оголошення про продаж стола на відомому маркетплейсі.



Згодом із нею зв’язалася невідома особа, яка нібито виявила бажання придбати товар.



Під приводом оформлення купівлі “покупець” надав інструкції щодо введення потерпілій банківських реквізитів для нібито зарахування коштів.



Дотримуючись цих вказівок, жінка ввела конфіденційні дані, після чого на її ім’я без її відома було оформлено кредити у кількох різних банківських установах на суму 50 000 гривень, 40 000 гривень, 20 000 гривень та 76 000 гривень.



Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 186 000 гривень.



За даним фактом слідчі поліції розпочали перевірку.





Continue Reading