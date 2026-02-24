Поліцейські викрили махінації з пальним на понад 113 тисяч гривень в одній із селищних рад Чортківського району.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



Причетним до незаконних оборудок виявився водій. Він вносив неправдиві дані у подорожні листи та привласнив понад 2 тисячі літрів пального. Фігуранту повідомлено про підозру.

У ході досудового розслідування встановлено, що 56-річний житель Чортківського району, перебуваючи на посаді водія однієї із селищних рад, завідомо вносив неправдиві відомості до подорожніх листів службового автомобіля. У документах зазначалися недостовірні дані про фактичний пробіг транспортного засобу та обсяги витраченого пального. На підставі цих документів було безпідставно списано понад 2 тисячі літрів бензину. Загальна сума збитків становить понад 113 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що у цей період службовим транспортним засобом не користувалися і він перебував у технічно несправному стані. Натомість талони на пальне водій забирав собі і використовував у власних цілях.

Незаконні дії фігуранта викрили оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділення поліції №1 м. Борщів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів) та ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура.