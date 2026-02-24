На початку березня космічна погода буде відносно спокійною. Проте невеликі магнітні бурі все ж очікуються.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише УП.

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У першій половині березні прогнозують таку космічну погоду:

1 березня – 2 (спокій);

2 березня – 2 (спокій);

3 березня – 2 (спокій);

4 березня – 2 (спокій);

5 березня – 4 (активність);

6 березня – 4 (активність);

7 березня – 3 (неспокій);

8 березня – 2 (спокій);

9 березня – 3 (неспокій);

10 березня – 5 (невелика магнітна буря);

11 березня – 3 (неспокій);

12 березня – 3 (неспокій);

13 березня – 2 (спокій);

14 березня – 5 (невелика магнітна буря).

Нагадаємо, 19 січня у космосі сталася потужна сонячна радіаційна буря. Останній раз така траплялася ще у 2003 році.