Коли очікувати на магнітні бурі? Прогноз космічної погоди на першу половину березня
На початку березня космічна погода буде відносно спокійною. Проте невеликі магнітні бурі все ж очікуються.
Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише УП.
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У першій половині березні прогнозують таку космічну погоду:
- 1 березня – 2 (спокій);
- 2 березня – 2 (спокій);
- 3 березня – 2 (спокій);
- 4 березня – 2 (спокій);
- 5 березня – 4 (активність);
- 6 березня – 4 (активність);
- 7 березня – 3 (неспокій);
- 8 березня – 2 (спокій);
- 9 березня – 3 (неспокій);
- 10 березня – 5 (невелика магнітна буря);
- 11 березня – 3 (неспокій);
- 12 березня – 3 (неспокій);
- 13 березня – 2 (спокій);
- 14 березня – 5 (невелика магнітна буря).
Нагадаємо, 19 січня у космосі сталася потужна сонячна радіаційна буря. Останній раз така траплялася ще у 2003 році.