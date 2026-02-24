Псевдобанкіри виманили у жителів Тернопільщини понад 218 тисяч гривень —поліцейські розслідують три факти шахрайства.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Упродовж одного дня до підрозділів Тернопільського районного управління поліції надійшли три заяви від громадян, які стали жертвами телефонного банківського шахрайства.

У всіх випадках невідомі особи представлялися працівниками одного з банків та під приводом нібито захисту рахунків від стороннього втручання заволоділи коштами потерпілих.

У першому випадку до Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру 2000 року народження.

Заявник повідомив, що того ж дня невідомий зателефонував та представився працівником банку та переконав здійснити «банківські операції» для нібито убезпечення рахунку.

Псевдобанкір переконав заявника, що його рахунок нібито перебуває під загрозою через «підозрілі операції», та запропонував терміново вжити заходів для «захисту коштів». Діючи за вказівками шахрая, чоловік виконував всі його інструкції. Зокрема, власноруч перерахував двома транзакціями 99 736 гривень на картку сторонньої особи. Після цього зв’язок із псевдопрацівником банку припинився.

В другому випадку того ж дня до Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жителя одного з селищ 1969 року народження.

Невідома особа, представившись працівником банку, повідомила про загрозу несанкціонованого доступу до рахунку та запропонувала перевести кошти на «безпечний рахунок».

Після виконання вказівок заявник перерахував 99 451 гривню на картку надану шахраями. Гроші на рахунок не повернулися. зв’язок з псевдобанкіром припинився.

У третьому випадку до відділу поліції №2 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька одного з сіл Тернопільщини 1967 року народження.

Заявниця повідомила, що хтось здійснив незаконні операції з її банківського рахунку, унаслідок чого з рахунку було списано 19 100 гривень і зв’язок з “банкіром” обірвався..

Загальна сума збитків у трьох випадках становить понад 218 тисяч гривень.

Матеріали щодо всіх трьох випадків скеровано для проведення досудового розслідування.