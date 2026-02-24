Поліцейські Тернополя задокументували факт надання неправомірної вигоди за уникнення перевірки військово-облікових документів.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Повідомлення про факт надання неправомірної вигоди надійшло до чергової частини Тернопільського відділу поліції від інспектора сектору реагування патрульної поліції. Він заявив, що під час несення служби в одному з населених пунктів Байковецької громади для перевірки військово-облікових документів правоохоронці зупинили чоловіка 1974 року народження.

У ході розмови вони встановили, що громадянин порушив правила військового обліку відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові запропонували проїхати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних.

У ситуацію втрутилася сестра фігуранта. Жінка запропонувала працівникам поліції неправомірну вигоду в розмірі близько 10 000 гривень за те, щоб її брата не доставляли до РТЦК та СП.

Поліцейські повідомили про подію відповідні служби. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції, яка задокументувала факт спроби підкупу.

Жінці інкримінують частину 1 статті 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2-4 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.