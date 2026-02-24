Михайло Кулик із села Лиса Підгаєцької громади був командиром відділення мінометного взводу. Життя мужнього Воїна обірвалося на Запоріжжі. Вічна пам’ять і вдячність Герою!

«Біль, який не вщухає. На щиті до рідного дому повертається наш земляк, мужній Захисник України – молодший сержант Кулик Михайло.

Михайло народився 18 березня 1973 року, мешкав у селі Лиса. Він був командиром відділення 1 мінометного взводу. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, Михайло до останнього подиху мужньо виконував свій обов’язок, виборюючи нашу свободу та незалежність. Життя Героя обірвалося 20 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоданилівка, Запорізької області.

Просимо громаду гідно вшанувати пам’ять Героя. Зустріч тіла завтра, 25 лютого, о 12:00 годині у селі Вага. Далі кортеж прямуватиме селами Угринів, Яблунівка, Завалів, Носів до рідного дому у с.Лиса. Панахида о 19:00 годині.

Похорон: 26 лютого о 12:00 годині.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Михайла. Жодні слова не вгамують біль цієї втрати, але пам’ять про його подвиг житиме вічно у серцях кожного з нас. Низький уклін Герою. Вічна пам’ять і Царство Небесне», – повідомили у Підгаєцькій міській раді.