24 лютого 2026 року відійшов у Засвіти Бенч Михайло Іванович – завідувач фотолабораторії Західноукраїнського національного університету, а разом з тим знаний фотохудожник, публіцист, член Національної спілки фотохудожників України, заслужений працівник культури України, почесний працівник ЗУНУ.

Історію Західноукраїнського національного університету творять люди, які поєднали свою долю з долею університету. Кожен працівник стає частинкою величезної багатогранної мозаїки життя. Хтось ненадовго, а хтось на триваліший час. Проте людина, про яку піде мова, – особлива, адже завдяки своєму таланту вона, у прямому сенсі цього слова, творила та берегла історію ЗУНУ у вигляді неповторних світлин.

Народився Михайло Іванович 6 березня 1949 року у с. Травневе Збаразького району Тернопільської області. Закінчив навчальний комбінат Львівського обласного управління побутового обслуговування населення у 1965 році, здобувши спеціальність «Фотограф-портретист, фотолаборант і ретушист», а згодом у 1983 році закінчив навчання у Тернопільському фінансово-економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

З 1972 року життя Михайла Бенча було нерозривно пов’язане з Класичним університетом Тернополя. Він працював на посадах старшого техніка, слюсаря-макетника, фотоелектромеханіка, старшого інженера-технолога. З 1996 року він став завідувачем фотолабораторії й працював на цій посаді до останнього свого дня. Його фотоапарат фіксував найрізноманітніші миттєвості з життя університету: ювілеї, візити гостей, наукові конференції, спортивні і мистецькі заходи, навчальний процес. Особливо цінними є світлини корпусів університету різних років. Фото та фотоальбоми його робіт є у колекції чи не кожного працівника ЗУНУ та багатьох поколінь випускників.

А ще Михайло Іванович був багаторічним фотокореспондентом газети ЗУНУ «Університетська думка», його світлинами проілюстровано праці з історії ЗУНУ.

Упродовж багатьох років він особисто виставляв та оформлював власними фотороботами вестибюлі навчальних корпусів університету, організовував фотовиставки під час міжнародних наукових конференцій у ЗУНУ і його філіях: «Як тебе не любити, Києве мій…», «Червону троянду дарую я Вам…», «Де синії гори…», «У древньому Львові», «Зимова симфонія», «Подих весни», «Барви осені», «Весна дарує квіти і любов», «Весняний дарунок», «Візит випускника університету Президента України В. Ющенка в Альма-матер», хронікально-документальні виставки «Від філії – до ТНЕУ» до 10-, 25-, 30-, 40-, 45-, 50-річчя закладу вищої освіти.

Також Михайло Іванович опікувався каплицею Різдва Пресвятої Богородиці, яка розташована на території ЗУНУ.

Разом з тим у Михайла Івановича було чимало досягнень поза університетом. Він – учасник міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських фотовиставок, де неодноразово ставав лауреатом. Був акредитованим фотокореспондентом Державного візиту в Україну Глави Держави Ватикан Його Святості Іоанна Павла II у 2001 р., мав персональні фотовиставки: «Спорт – посол миру», «Візит Папи Римського в Україну», «Боже, Україну збережи», «З любов’ю до вас» (до 50-річчя від дня народження та 25-річчя творчої діяльності), «Во ім’я України» та ін.

Під час Помаранчевої революції, Революції гідності висвітлював події Тернопільського та Київського майданів. Зафіксував у світлинах візити державних осіб України на Тернопільщину.

Плідно співпрацював з різноманітними виданнями, зокрема редакціями часописів «Божий сіяч» (м. Тернопіль) та «Людина і світ» (м. Київ). Особливе місце в доробку митця посідали роботи на релігійну тематику: «Святкування тисячоліття хрещення Руси-України», «Приїзд в Україну Патріарха Мстислава та його інтронізація у Святій Софії в Києві», «Від храму Божого – до храму в душі», «Святині України», «Колиска християнства Руси-України – Херсонес (Крим)», «Одна з найвеличніших святинь Тернопілля – Свято-Успенська лавра», «Український Лурд – Маріїнський духовний центр у Зарваниці на Теребовлянщині» та ін.

За сумлінну плідну працю Михайло Іванович Бенч нагороджений грамотами ректора ТНЕУ (2006, 2014, 2016 рр.), Тернопільської обласної ради (2009 р.), Тернопільської облдержадміністрації (2011 р.), Тернопільського обласного товариства «Лемківщина» (2000 р.), Тернопільсько-Зборівської Єпархії УГКЦ (2003, 2004, 2006, 2009 рр.); почесними грамотами обласного науково-методичного центру народної творчості і культурно-просвітницької роботи (1986 р.); Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України (1991 р.); Президії ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2006 р.). Відзначений відзнакою Папи Римського (1999 р.); подякою Тернопільського міського голови (2009 р.); дипломами першого ступеня Тернопільського обласного Будинку народної творчості (1976 р.), Тернопільської облради профспілок (1981 р.), організаційного комітету Тернопільського обласного конкурсу «Голос серця», присвяченого 10-й річниці незалежності України (2001 р.)

Михайло Іванович Бенч – це людина-легенда, яка посідала вагоме місце в житті Західноукраїнського національного університету, адже завдяки його невтомній праці увіковічнено звершення закладу вищої освіти.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам, усім, хто мав щастя працювати з ним.

Чин панахиди відбудеться 24 лютого 2026 року о 20:00 год у Будинку печалі за адресою: вул. Микулинецька, 27.