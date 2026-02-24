У Тернополі на Театральному майдані поблизу Алея пам’яті «Незламні» відбулася молитовна акція «Наша свобода – у їхній силі». Захід приурочили до Національного дня молитви за Україну та присвятили пам’яті полеглих українських військових.

У спільній молитві взяли участь родини загиблих захисників, представники духовенства та влади. Також тернополяни об’єдналися в молитві за Україну, її захисників і мирне майбутнє держави.

Під час акції архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви Теодор Мартинюк наголосив на силі молитви та єдності українців.

«Завдяки нашим захисникам і захисницям Україна стоїть. Ворог, який з 2014 року намагається нищити нас – втрачає силу тоді, коли ми єдині в молитві. У щоденній молитві згадуйте тих, хто нас захищає. Нехай ця наша єдність перед Богом буде засвідчена в щоденному житті», – зазначив архієпископ і митрополит Теодор Мартинюк.

Нагадаємо, Український Національний день молитви відзначають щороку 24 лютого. Рішення про його встановлення ухвалила Верховна Рада України 12 лютого 2025 року, щоб підкреслити віру українців у перемогу та нагадати світові про боротьбу України за свободу.