Знову втрата у нашому краї. На Дніпропетровщині загинув захисник Олександр Степанян. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію наш земляк Степанян Олександр Віталійович. Воїн загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.