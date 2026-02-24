Тернопільщина втратила захисника Олександра Степаняна: загинув на Дніпропетровщині
Знову втрата у нашому краї. На Дніпропетровщині загинув захисник Олександр Степанян. Вічна та світла памʼять українському Воїну!
«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію наш земляк Степанян Олександр Віталійович. Воїн загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.