На базі Західноукраїнського національного університету створено пункт реєстрації учасників національного мультипредметного тесту.

Фахівці пункту допоможуть оформити заявку, нададуть вичерпні консультації щодо комплекту необхідних документів, алгоритму створення персонального кабінету, вибору предметів та інших особливостей проведення тестування у 2026 році.

Пункт реєстрації учасників національного мультипредметного тесту в ЗУНУ працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 год й розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, офіс 104.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 0800504970.

«Запрошуємо майбутніх вступників скористатися можливістю отримати консультацію та своєчасно пройти реєстрацію для участі в національному мультипредметному тесті. Фахівці допоможуть зорієнтуватися в усіх деталях та підтримають на кожному етапі підготовки до вступної кампанії», – зазначили у навчальному закладі.