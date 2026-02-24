За незаконне зберігання наркотичних засобів слідчі поліції оголосили підозру 60-річному тернополянину



У Тернополі у ході спецоперації “Рубікон” правоохоронці викрили чергову схему незаконного обігу наркотичних речовин.



Оперативники сектору боротьби з наркозлочинністю Тернопільського районного управління поліції спільно зі слідчими та оперативниками провели санкціоновані обшуки у тернополянина, 1965 року народження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили, що чоловік був клієнтом місцевого наркоторговця, який облаштував у своєму гаражному приміщенні сучасну лабораторію з вирощування конопель, виготовляв канабіс та збував його на території міста та області. Частину наркотичної сировини “бізнесмен” переробляв і з психоактивної речовини виготовляв тістечка з наркотичним вмістом. Слідчі поліції затримали його ще минулого тижня та оголосили про підозру.



Під час санкціонованого обшуку в помешканні 60-річного жителя Тернополя, правоохоронці виявили та вилучили подрібнену рослинну речовину, а також особливо небезпечний психотропний препарат, зовні схожий на PVP, гриби з ознаками можливого галюциногенного впливу та канабіс.



Наразі експертне дослідження підтвердило, що зелена речовина – це кратом. У зв’язку з цим слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, вчинене повторно або у великих розмірах) Кримінального кодексу України.



Слідчі поліції нададуть остаточну правову кваліфікацію діям підозрюваного після отримання висновків експертиз щодо інших вилучених речовин.



У межах спецоперації оперативники провели обшуки й в одному з розважальних закладів Тернополя. Правоохоронці виявили в одного із відвідувачів коробочку, наповнену зеленою речовиною, схожою на кратом, а також пакетики з аналогічною речовиною у самому приміщенні. Усе це працівники поліції направили на експертизу. Встановлюється коло осіб, причетних до незаконного обігу заборонених речовин.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.