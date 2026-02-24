25 лютого в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.