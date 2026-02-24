У Західноукраїнському національному університеті відбулася година єдності «Сила віри переможе», приурочена до Національного дня молитви та четвертих роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Захід організував відділ творчої самореалізації та виховання ЗУНУ.

Подія стала символом духовної єдності, пам’яті та незламної віри в Перемогу. Присутні разом згадали події ранку 24 лютого 2022 року – моменту, що розділив життя українців на «до» і «після», та вшанували пам’ять усіх загиблих у боротьбі за свободу і незалежність України хвилиною мовчання.

Особливе емоційне наповнення заходу додали мистецькі виступи.

Вірш «П’ята ранку…» продекламував Дмитро Худик, передавши через слово біль і тривогу перших хвилин війни. Пісню «Біль» виконав український співак Едуард Романюта, зворушивши слухачів щирістю та глибиною виконання. Літературну композицію «Молитва. Чотири роки війни» виголосили Христина Машталір, Андрій Михайлів, Соломія Лецан, Павло Солтис та Анастасія Галещук. Їхні слова стали спільною молитвою за мир, за воїнів, за Україну.

До спільної молитви присутніх закликав отець Василь Чамарник. Разом з ним університетська спільнота помолилася за всіх загиблих внаслідок воєнної агресії рф.

Пісню «Не здамося нізащо!» виконали солісти народного театру пісні «Для тебе» Ірина Шегеда, Дмитро Худик, Ілона Дядьо та Володимир Дячук.

Провели захід Юрій Дзюла, Іванна Карпунь та Віталіна Гуцуляк.

Слова, пісні й тиша хвилини мовчання стали нагадуванням: наша сила – в єдності, а наша віра – у Перемозі України.