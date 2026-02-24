«Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку миру в Україні. Резолюція закликає до негайного, повного та безумовного припинення вогню між росією та Україною», – повідомляє Бі-бі-сі 24 лютого.

«За резолюцію під назвою «Підтримка міцного миру в Україні» проголосували 107 держав, 12 висловилися проти, 51 країна, у тому числі США, утрималася», – йдеться у повідомленні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН.

«У визначальні моменти міжнародна спільнота має бути чіткою у своїй позиції. Сьогодні саме такий момент. Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не є сам на сам – і що принципи Статуту ООН і надалі мають значення. Ми вдячні всім 107 державам-членам, які підтримали цей чіткий сигнал. Ми й надалі діятимемо – твердо і послідовно – задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права», – заявив Сибіга у соцмережі Х.

Для Києва не стало несподіванкою, що Сполучені Штати утрималися від голосування за резолюцію про підтримку тривалого миру в Україні в Генеральній асамблеї ООН – про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 24 лютого.

«Для нас це не стало здивуванням, виходячи з минулорічних подій в ГА ООН – всі памʼятають, як тоді голосувалися дві резолюції, українська та американська», – сказав він.

Натомість приємним здивуванням стала кількість голосів «за», додав речник:

«Цьому передували пʼять днів напруженої роботи всієї дипломатичної системи, від постійного представництва України при ООН та всіх наших закордонних дипломатичних установ до міністра Андрія Сибіги, який особисто переконував країни віддати голоси за український документ. В Нью-Йорк прибула для боротьби за голосування заступниця міністра Марʼяна Беца».

Тихий зазначив, що українські дипломати сподівалися отримати понад 90 голосів, щоб мати «достойний результат» порівняно з попереднім роком, але отримали 107.

«Це чудовий результат і реально чергова перемога української дипломатії у вимірі міжнародних організацій», – підсумував він.

У тексті Генасамблея «зі стурбованістю відзначає», що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває чотири роки й продовжує мати «спустошливі та тривалі наслідки» для України, регіональної та глобальної стабільності.

Асамблея повторює свій заклик до справедливого та сталого миру на основі міжнародного права, закликає до повного обміну військовополоненими та повернення депортованих цивільних, у тому числі дітей.

Проти проголосували росія, білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Куба, Демократична республіка Конґо, Еритрея, Іран, Малі, Нікараґуа, Нігер і Судан.