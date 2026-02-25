Недавно Андрій Тимчук із села Кривчики Вишнівецької громади був у короткій відпустці. Тішились татом маленькі донечка та син. Але тато знову поїхав на фронт, як тоді, у березні 2022 року одним з перших пішов захищати Україну. Андрій рятував побратимів, себе – не вберіг. Без коханого чоловіка залишилась дружина Ірина, без сина мама, осиротіли діти та вся родина Вічна пам’ять тобі, Андрію! Легких небесних хмарин!

«Сьогодні, у четверту річницю повномаштабного вторгнення, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, загинув наш земляк із с. Кривчики, головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, Тимчук Андрій Богданович, 12.12.1991 р.н.

Вмотивований, мужній, один із перших у березні 2022 року самостійно пішов у військкомат, бо вважав захист України і рідних справою честі і чоловічим обов'язком.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Ірині, дітям, матері, усім, хто знав Андрія. Про час та дату зустрічі Героя, що повертається на щиті, повідомимо додатково», – оприлюднили у Вишнівецькій громаді.

Люди залишають десятки коментарів під цією гіркою звісткою із словами болю та співчуття.

«Наш однокласнику, наш Андрійку, наш Герою! Наше серце розбите цією гіркою звісткою. Смерть – страшний удар! Боляче навіть подумати про те, що ми більше його не побачимо. Важко висловити словами, як ми співпереживаємо втраті рідним! Золота людина, яких мало! Втрата справжнього чоловіка, зразкового сім'янина і громадянина своєї країни. Ми будемо пам’ятати про тебе завжди, друже! Нехай земля тобі буде пухом!» – написала у фейсбуці Олічка Кос Рабінович.