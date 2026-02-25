У Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів. Спортсмени змагались на бігових доріжках, в секторах з стрибків та штовханні ядра.

Успішно на цих змаганнях виступили студенти Класичного університету Тернополя.

Максим Лаврик, студент соціально-гуманітарного факультету, впевнено пройшов кваліфікацію в штовханні ядра вагою 6 кг та здобув перемогу у фінальних змаганнях, показавши результат 18 метрів та 59 сантиметрів.

Гідно представив університет і Максим Підгурний, студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій. Спортсмен успішно пройшов кваліфікацію у змаганнях зі стрибків у довжину та у фінальній частині чемпіонату посів п’яте місце.