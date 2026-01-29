У п’ятницю, 30 січня, в Тернополі відбудеться спільна молитва пам’яті «Світло молитви в темряві війни», присвячена полеглим захисникам та захисницям України. Захід пройде у парку Тараса Шевченка, біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України».

За встановленою у місті скорботною традицією, під час поминального заходу поіменно згадуватимуть Героїв, які віддали своє життя за Україну з 2014 року саме у січні. Панахида розпочнеться о 9:00 після загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомили в ТМР.

До спільної молитви запрошують усіх мешканців Тернополя, аби висловити вдячність полеглим захисникам за мужність і самопожертву та низько вклонитися їхньому подвигу.