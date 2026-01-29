До Чортківського районного управління поліції надійшло звернення від жительки однієї з територіальних громад Тернопільської області, яка стала жертвою інтернет-шахраїв під час купівлі товару через популярну онлайн-платформу оголошень.



Як повідомила заявниця, 1983 року народження, вона звернулася до поліції після того, як з’ясувала, що її ошукали.



За словами потерпілої, невідома особа під приводом продажу книг у розстрочку, оголошення про які було розміщене на відомому маркетплейсі, шляхом обману заволоділа її коштами.



Довірившись «продавцю», жінка перерахувала на шахрайський банківський рахунок грошові кошти у сумі 49 500 гривень.



Після отримання переказу зв’язок із продавцем припинився, а замовлений товар вона так і не отримала.



За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку, повідомили в обласній поліції.





