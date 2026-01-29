В Україну в рамках репатріаційних заходів повернули 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Телеграмі.

“Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям”, – ідеться в повідомленні.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами України здійснять усі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

У штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.