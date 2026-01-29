30 січня в області – хмарно. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 1-3 градуси морозу.

Фото з фейсбук-сторінки НПП “Дністровський каньйон”.