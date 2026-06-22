Красені, яких побачити на власні очі пощастить не кожному: бражник винний (deilephila elpenor) та бражник очкастий (smerinthus ocellatus) зустрічаються у природному заповіднику «Медобори».

Більшість видів бражників літають дуже швидко у темну пору доби, тому їх зовсім непросто побачити. За життя ми можемо ніколи не зустріти цих прекрасних метеликів.

Латинське найменування родини «Sphingidae» – тобто «Сфінкси». Назва пов’язана з тим, що потривожена гусінь характерно вигинає передню частину тіла, стаючи подібною на фігуру сфінкса.

На стадії гусені, більшість видів бражників мають дуже характерну морфологічну особливість – рогоподібний виріст на задньому кінці тіла.

Тіло цих метеликів порівняно велике, обтічної форми. Особливо добре розвинений грудний відділ, де знаходяться потужні м’язи крил.

Бражники – одні з найшвидших і найманевреніших літунів у світі комах.

Переважна більшість видів бражників на стадії імаго (дорослого – метелика) живляться нектаром квітів запускаючи у квітку зазвичай дуже довгий хоботок.

З таким типом живлення пов’язана й інша характерна особливість бражників – здатність до зависаючого польоту. Відповідно, у народі їх часто називають «метеликами колібрі».

У деяких видів бражників, що живляться соком перестиглих плодів (фруктів і ягід), та тим що витікає з поранених стовбурів дерев, а також медом, хоботок вкорочений і потовщений, пристосований до проколювання стінок плодів і сот. Утім, з огляду на дуже невисоку чисельність, ці метелики ніколи не завдають шкоди ні бджолам, ані пасічникам.

Серед бражників є і низка видів, які мають редукований хоботок і взагалі не живляться на стадії метелика, а живуть за рахунок поживних речовин, накопичених на стадії гусені.

Переважна більшість видів бражників активні у сутінках і вночі. Утім, серед них є й виключно денні та сутінкові форми.

Підготувала Вікторія Фандзига, студентка факультету філології та журналістики ТНПУ.

Фото Надії Пророчок.