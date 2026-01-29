Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ продовжує реалізацію освітніх і практичних ініціатив, спрямованих на поширення навичок психологічної підтримки та формування турботливого й стійкого середовища для людей, які переживають втрату.

Черговий практичний тренінг, присвячений темі горювання та психологічної підтримки, було організовано для волонтерів і соціальних працівників. Разом із фахівчинею Центру, доценткою кафедри психології та соціальної роботи Аллою Сеник учасники обговорювали природу втрати та її психологічні прояви, емоційні реакції й поведінкові зміни під час процесу горювання, інструменти безпечної та ефективної емоційної підтримки, а також ресурси, що сприяють відновленню внутрішньої стійкості та розвитку резильєнтності.

Особливу увагу було приділено збереженню психологічної стійкости самих волонтерів і соціальних працівників, які працюють із людьми у стані глибокого емоційного болю.

Програма тренінгу ґрунтується на протоколах Ізраїльської коаліції травми – сучасних методиках, що допомагають фахівцям ефективно та етично підтримувати людей у періоди найінтенсивніших емоційних переживань.