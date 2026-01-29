До 42-річчя залишалося зовсім мало. На жаль, жорстока війна не дала дожити… На Запоріжжі прийняв свій останній бій Василь Мілян, житель села Городище Козівської громади. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Жорстока війна забрала ще одне життя.

Захищаючи Україну, загинув житель села Городище, старший солдат Мілян Василь Ігорович, 01.02.1984 року народження.

28 січня в районі населеного пункту Воздвижівка Запорізької області обірвалося життя Захисника.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

Вічна пам’ять Герою!» – написав козівський селищний голова Сергій Добалюк.