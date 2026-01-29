Перші з новопридбаних автобусів марки MAN розпочали роботу на маршрутах міста. Після проходження обов’язкових процедур реєстрації та підготовки до експлуатації транспортні засоби виїхали на лінії для обслуговування пасажирів.

Про це повідомили у ТМР.

Насамперед автобуси задіяні на маршрутах комунального підприємства «Міськавтотранс», зокрема на маршруті №18, який є одним із найбільш пасажиронасичених та сполучає різні райони міста.

Відповідно до технічних характеристик, автобуси є сертифікованими низькопідлоговими транспортними засобами великого класу. Транспорт обладнаний дизельними двигунами екологічного класу не нижче EURO-5, системами кондиціонування повітря та спеціально облаштованими місцями для перевезення осіб на кріслах колісних.