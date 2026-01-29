Колектив Західноукраїнського національного університету спіткала сумна звістка.

«З глибокою скорботою і болем у серці сповіщаємо про непоправну втрату – 28 січня 2026 року перестало битися серце заступника директора з питань експлуатації та безпеки мереж центру інформаційних технологій, викладача кафедри кібербезпеки факультету комп’ютерних інформаційних технологій – Сергія Івановича Возняка.

Сергій Іванович був надзвичайно доброю, світлою та щирою людиною великого серця і відкритої душі. Його вирізняли неймовірна працелюбність, відповідальність і високий професіоналізм, а також щира готовність завжди прийти на допомогу – без зайвих слів, безкорисливо й віддано. Для колег він був надійною опорою, мудрим порадником і другом, для студентів – уважним наставником і прикладом справжньої інтелігентності та людяності.

Сергій Іванович народився 12 серпня 1973 року.

У 1996 році закінчив Тернопільську академію народного господарства, інститут комп’ютерних інформаційних технологій за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті».

Свій професійний шлях розпочав у 1996 році інженером у лабораторії інституту, згодом працював викладачем на різних кафедрах інституту комп’ютерних інформаційних технологій.

З 1999 року обіймав посаду інженера в регіональному комп’ютерному центрі ТАНГ.

У 2004 році, у зв’язку з реорганізацією регіонального комп’ютерного центру в інформаційно-обчислювальний центр, Сергій Іванович був призначений заступником директора.

З 2009 року, після реорганізації інформаційно-технічного центру в центр інформаційних технологій, працював заступником директора з питань експлуатації та безпеки мереж, а також за сумісництвом – викладачем кафедри кібербезпеки факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

Світла пам’ять про Сергія Івановича Возняка – професіонала, наставника, щиру й безкорисливу людину – назавжди залишиться в серцях колег, студентів, усієї університетської спільноти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким й розділяємо біль цієї непоправної втрати», – написали у ЗУНУ.

Чин панахиди відбудеться 29 січня 2026 року у церкві святого Архистратига Михаїла УГКЦ за адресою: вул. 15 Квітня, 1А, м. Тернопіль.