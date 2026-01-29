На Тернопільщині завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника фахового коледжу – філії одного з тернопільських університетів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що посадовець пообіцяв знайомому за 500 доларів США сприяти зарахуванню 41-річного чоловіка, який підлягав мобілізації, на навчання до освітнього закладу. Фігуранта затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Посадовцю інкримінують ч.1 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища в інтересах третьої особи) Кримінального кодексу України

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.