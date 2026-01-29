Андрій Федак із Збаража захищав Україну і нас з вами на передовій. Життя воїна обірвалося на пекельній Донеччині. Андрію було лише 38 років. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Із глибоким сумом сповіщаємо, що Збараж втратив ще одного відважного воїна. 26 січня у районі селища Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, загинув наш земляк – старший солдат Андрій Федак, 1987 р.н. Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Розділяємо невимовний біль тяжкої втрати.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через село Чернихівці, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 30 січня, о 14 годині. Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Андрія на вулицю Гайдамацьку і після панахиди – до церкви Христового Воскресіння, де відслужать парастас.

Чин похорону відбудеться у суботу, 31 січня, початок об 11 годині.

Просимо відкласти усі справи і прийти належно вшанувати земляка, який віддав своє молоде життя за гідне майбутнє кожного з нас», – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.