Кременецькі поліцейські затримали жителя райцентру за зберігання тротилу.



Фігуранта затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу, повідомили в обласній поліції.



Співробітники Кременецького районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 29-річний житель райцентру може зберігати вдома вогнепальну зброю та боєприпаси.



Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта працівники кримінальної поліції виявили речовину, зовні схожу на тротил, вагою близько 1 кг. Вибухову речовину вилучено та направлено на експертизу.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Триває досудове розслідування.





