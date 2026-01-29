Житель Тернопільщини зберігав вибухівку: його затримали
Кременецькі поліцейські затримали жителя райцентру за зберігання тротилу.
Фігуранта затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу, повідомили в обласній поліції.
Співробітники Кременецького районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 29-річний житель райцентру може зберігати вдома вогнепальну зброю та боєприпаси.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта працівники кримінальної поліції виявили речовину, зовні схожу на тротил, вагою близько 1 кг. Вибухову речовину вилучено та направлено на експертизу.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Триває досудове розслідування.