Укрзалізниця призначає новий потяг Одеса-Рахів: зупинятиметься в Тернополі
Зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону, Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса-Рахів.
Початок курсування: з Одеси – із 3 лютого, з Рахова – із 4 лютого.
Поїзд курсуватиме щоденно.
Розклад руху:
відправлення з Одеси – 18:38, прибуття в Рахів – 13:20;
відправлення з Рахова – 14:21, прибуття в Одесу – 08:38.
Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.
У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні
вагони з жіночими та дитячими купе.
Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
Поїзд №26/25 Одеса-Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».
Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ-Рахів.
На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня, повідомили в УЗ.