Зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону, Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса-Рахів.

Початок курсування: з Одеси – із 3 лютого, з Рахова – із 4 лютого.

Поїзд курсуватиме щоденно.

Розклад руху:

відправлення з Одеси – 18:38, прибуття в Рахів – 13:20;

відправлення з Рахова – 14:21, прибуття в Одесу – 08:38.

Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні

вагони з жіночими та дитячими купе.

Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Поїзд №26/25 Одеса-Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».

Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ-Рахів.

На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня, повідомили в УЗ.