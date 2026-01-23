На щиті повертається Ігор Худик з Тернопільщини: пів року вважали зниклим безвісти
Із торішнього літа рідні чекали звістки з фронту, вірили, сподівалися… На жаль, стало відомо: Ігор Худик, житель села Золота Слобода Козівської громади, загинув у липні під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«До лав Небесного війська приєднався наш захисник, мешканець села Золота Слобода – Худик Ігор Олегович, 21.04.1991 року народження.
Життя військового обірвалося 9 липня 2025 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
Понад пів року воїн вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно офіційно підтвердили загибель захисника.
Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.
Вічна пам’ять та шана Герою!» – написав козівський селищний голова Сергій Добалюк.